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NBA／奧運金牌戰、雷霆半場絕殺 柯瑞談生涯最愛關鍵三分球

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞近日接受採訪時回顧了生涯中最喜歡的兩記關鍵三分彈。 法新社
柯瑞近日接受採訪時回顧了生涯中最喜歡的兩記關鍵三分彈。 法新社

勇士當家柯瑞Stephen Curry）以投射能力聞名NBA，也貢獻許多精彩時刻。近日接受採訪時他便回顧了生涯中最喜歡的兩記關鍵三分彈，分別出現在今年奧運金牌戰與2016年一場例行賽中。

柯瑞近日展開中國行，在接受《Under Armour》採訪時談到生涯前兩名的關鍵進球，「連續4顆三分球殺死金牌戰，其中最後一球即便從我的標準來看都是相當瘋狂的，所以總體來說，那一定會是前兩名。另1球發生在對上雷霆的比賽，雖然不是什麼冠軍賽，但這球就像當時主播布林（Mike Breen）大喊的兩聲『bang！』那樣，是象徵球隊崛起的響亮聲音。」

回顧這兩場比賽，巴黎奧運金牌戰中，柯瑞透過一記記三分雨澆熄地主法國的奪冠夢，最後1球更是頂著兩人包夾強勢出手，球進後他也做出經典的「晚安」手勢徹底殺死比賽。另1球則是發生在2016年例行賽中，面對雷霆兩隊一路戰至延長賽，比賽僅剩5秒左右雙方仍然平手，柯瑞接到球後並未要求暫停，而是閑庭信步至半場後突然拔起，接著三分球應聲進入籃框，主播布林隨即喊道：「柯瑞，在弧頂出手，Bang！Bang！柯瑞這球真的太誇張了！」

值得一提的是，「Bang」是主播布林播報的招牌用語，而柯瑞這球絕殺更讓他說了2次，難怪柯瑞如此印象深刻。

這兩球讓球迷們津津樂道，即便柯瑞未來仍能持續在聯盟中活躍，估計也難以再有如這兩球一般經典的表現上演。

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