WNBA／簽名籃球不到40分鐘賣完 克拉克超人氣直逼昔日喬丹

人氣襲捲全美的WNBA新秀狀元克拉克（Caitlin Clark），不僅創造驚人收視和上座率，就連與知名品牌「Wilson」合作的個人簽名籃球都引發熱賣狂潮，不到40分鐘就銷售一空。

根據報導，「Wilson」並未透露時季銷售數字為何，但預估是數以萬計；「Wilson」品牌總監皮西奧斯基（David Picioski）也表示，從銷量熱度來看，代表克拉克與WNBA的品牌效應更逐漸擴大。

This one’s for the dreamers of big dreams. By the girl who made hers come true, to inspire the next generation.



The Inspire Series is available now, via the link below!#WilsonBasketball #BondedByBall

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➡️: https://t.co/a6VpaIEGQC

- -@CaitlinClark22 @WNBA pic.twitter.com/KM3lfsvOrp — Wilson Basketball (@WilsonBasktball) 2024年9月9日

「自從我們在30、40年前與喬丹合作推出籃球商品以來，還沒有出現過這樣的銷售和市場盛況。」皮西奧斯基說。

「Wilson」這波是以印第安納狂熱隊主視覺為設計概念，推出兩款特別款籃球，配色分別為黑黃和紫藍黃，上面都印有克拉克的簽名，每顆籃球售價為24.95美元（約台幣800元）。瞬間賣光後，「Wilson」表示會在幾個月內重新進貨，讓球迷能夠繼續支持，同時也計畫在2025年推出一系列商品。

這不是「Wilson」聯名克拉克推出籃球首次出現熱賣，過去幾波商品也同樣秒殺，足見其驚人「帶貨能力」。

Wilson sold out their "Fever Rising" Caitlin Clark basketball in under 30 minutes



It's availability hasn't even been announced from their Twitter yet https://t.co/h8ndjotAd3 pic.twitter.com/BkNY76YcUl — Clark Report (@CClarkReport) 2024年8月20日

不僅是球場外的熱度，克拉克新秀年的表現同樣邁向歷史級，屢屢創下紀錄，更帶領球隊睽違多年再次闖進季後賽。