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WNBA／簽名籃球不到40分鐘賣完 克拉克超人氣直逼昔日喬丹

聯合新聞網／ 綜合外電報導
超人氣新秀克拉克展現驚人「帶貨能力」。圖取自Wilson官方X
超人氣新秀克拉克展現驚人「帶貨能力」。圖取自Wilson官方X

人氣襲捲全美的WNBA新秀狀元克拉克（Caitlin Clark），不僅創造驚人收視和上座率，就連與知名品牌「Wilson」合作的個人簽名籃球都引發熱賣狂潮，不到40分鐘就銷售一空。

根據報導，「Wilson」並未透露時季銷售數字為何，但預估是數以萬計；「Wilson」品牌總監皮西奧斯基（David Picioski）也表示，從銷量熱度來看，代表克拉克與WNBA的品牌效應更逐漸擴大。

「自從我們在30、40年前與喬丹合作推出籃球商品以來，還沒有出現過這樣的銷售和市場盛況。」皮西奧斯基說。

「Wilson」這波是以印第安納狂熱隊主視覺為設計概念，推出兩款特別款籃球，配色分別為黑黃和紫藍黃，上面都印有克拉克的簽名，每顆籃球售價為24.95美元（約台幣800元）。瞬間賣光後，「Wilson」表示會在幾個月內重新進貨，讓球迷能夠繼續支持，同時也計畫在2025年推出一系列商品。

這不是「Wilson」聯名克拉克推出籃球首次出現熱賣，過去幾波商品也同樣秒殺，足見其驚人「帶貨能力」。

不僅是球場外的熱度，克拉克新秀年的表現同樣邁向歷史級，屢屢創下紀錄，更帶領球隊睽違多年再次闖進季後賽。

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