NBA／致敬熱火最偉大球星！韋德雕像10月揭幕 詹姆斯轉發祝賀
為了致敬隊史最偉大球星韋德（Dwyane Wade），邁阿密熱火宣布將會舉辦為期兩天的活動，其中10月27日將會舉辦韋德的雕像揭幕，隔天主場比賽也會舉辦慶祝儀式。
根據報導指出，韋德雕像將交由「Rotblatt Amrany Studio」的亞瑞尼和里昂創作，這間公司的籃球界代表性作品為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的飛人雕像、湖人已逝巨星布萊恩（Kobe Bryant）「黑曼巴」雕像，以及先前才揭幕布萊恩與女兒吉安娜（Gianna Bryant）的紀念雕像。
韋德生涯效力熱火長達15個賽季，為球隊贏得所有3座總冠軍，在總得分、助攻、抄截、投籃命中數、出賽次數、上場時間等，均高居隊史第一，其地位即便是投靠而來的詹姆斯（LeBron James）也難以撼動。
在得知好友韋德的雕像將立在熱火主場，詹姆斯也在IG限動上轉發這項好消息，展現兩人的情誼。
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