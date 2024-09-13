快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

NBA／致敬熱火最偉大球星！韋德雕像10月揭幕 詹姆斯轉發祝賀

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
韋德的雕像即將揭幕。 路透社
韋德的雕像即將揭幕。 路透社

為了致敬隊史最偉大球星韋德（Dwyane Wade），邁阿密熱火宣布將會舉辦為期兩天的活動，其中10月27日將會舉辦韋德的雕像揭幕，隔天主場比賽也會舉辦慶祝儀式。

根據報導指出，韋德雕像將交由「Rotblatt Amrany Studio」的亞瑞尼和里昂創作，這間公司的籃球界代表性作品為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的飛人雕像、湖人已逝巨星布萊恩（Kobe Bryant）「黑曼巴」雕像，以及先前才揭幕布萊恩與女兒吉安娜（Gianna Bryant）的紀念雕像。

韋德生涯效力熱火長達15個賽季，為球隊贏得所有3座總冠軍，在總得分、助攻、抄截、投籃命中數、出賽次數、上場時間等，均高居隊史第一，其地位即便是投靠而來的詹姆斯（LeBron James）也難以撼動。

在得知好友韋德的雕像將立在熱火主場，詹姆斯也在IG限動上轉發這項好消息，展現兩人的情誼。

相關新聞

NBA／「士官長」巴特勒明夏恢復自由身 傳勇士有興趣追逐

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在今年休賽季沒有和球隊達成提前續約協議，倘若他明年決定不執行2025-26年賽季價值5240萬美元的球員選項，那麼他將會成為一名完全自由球員 根據資

WNBA／簽名籃球不到40分鐘賣完 克拉克超人氣直逼昔日喬丹

人氣襲捲全美的WNBA新秀狀元克拉克（Caitlin Clark），不僅創造驚人收視和上座率，就連與知名品牌「Wilson」合作的個人簽名籃球都引發熱賣狂潮，不到40分鐘就銷售一空。 根據報導，

NBA／柯瑞造訪成都打麻將吃火鍋 西安站直接取消引熱議

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）近日攜國王隊福克斯（De'Aaron Fox）造訪中國大陸，進行球鞋品牌宣傳。原定12日到西安繼續行程，抵達西安後卻突然取消當地活動，直接飛到瀋陽，讓不少前

NBA／致敬熱火最偉大球星！韋德雕像10月揭幕 詹姆斯轉發祝賀

為了致敬隊史最偉大球星韋德（Dwyane Wade），邁阿密熱火宣布將會舉辦為期兩天的活動，其中10月27日將會舉辦韋德的雕像揭幕，隔天主場比賽也會舉辦慶祝儀式。 根據報導指出，韋德雕像將交由「

NBA／技能包有待提升！傳布朗尼新賽季多數時間打發展聯盟

今年選秀會第二輪末段被湖人選進的布朗尼（Bronny James），因為父親詹姆斯（LeBron James）的關係，讓他成為可能是歷史上最受關注的55順位新秀。 隨著新賽季即將來臨，布朗尼是否

NBA／只有21歲！傳火箭前鋒葛里芬認真考慮提前退休

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，火箭隊21歲前鋒葛里芬（AJ Griffin）認真考慮提前退休，他與球團都在為離隊做準備。 葛里芬在2022年選秀大會首輪第16順位被老鷹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。