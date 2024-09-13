NBA／柯瑞造訪成都打麻將吃火鍋 西安站直接取消引熱議

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）近日攜國王隊福克斯（De'Aaron Fox）造訪中國大陸，進行球鞋品牌宣傳。原定12日到西安繼續行程，抵達西安後卻突然取消當地活動，直接飛到瀋陽，讓不少前往西安的球迷無緣見到一面，罵爆本次主辦單位。

柯瑞與福克斯在成都時入境隨俗，與知名饒舌歌手王以太一起打麻將、吃火鍋還喝酒乾杯，引發球迷熱烈討論。不過接下來的西安行程卻無預警取消，網傳原因是柯瑞引發太多群眾聚集。先前他抵達成都所住的飯店，現場就擠滿2萬多人，使周圍交通完全癱瘓，柯瑞人都還沒抵達，西安下榻處人數就超乎預期。

另外，西安公安通報也出現瑕疵，沒有清楚說明這次柯瑞是來辦球迷見面會或比賽，原定昨天上午進行的西安北門城牆三分球大賽也取消，主辦單位擔心西安站飯店和活動擠滿球迷，可能導致出現意外。

值得一提的是，柯瑞曾公開表示最想去的大陸城市就是西安，因為兵馬俑英文（Terracotta Warriors）與金州勇士隊名都有「Warriors」字樣。