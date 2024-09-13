NBA／技能包有待提升！傳布朗尼新賽季多數時間打發展聯盟

今年選秀會第二輪末段被湖人選進的布朗尼（Bronny James），因為父親詹姆斯（LeBron James）的關係，讓他成為可能是歷史上最受關注的55順位新秀。

隨著新賽季即將來臨，布朗尼是否會和父親成為史上首對同場並肩作戰的父子檔，很多球迷都在期待著；當然也有不少看衰的球迷也好奇這位NCAA時期表現並不出眾的「星二代」能否在殘酷的NBA賽場生存。

在這樣的氣氛之下，據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的消息指出，湖人方面仍看好布朗尼的潛力，但考量到他仍有巨大的成長空間，新賽季仍會讓他大部分時間都在發展聯盟效力。

在今年夏季聯賽中，布朗尼一共出賽6場，場均出賽25.2分鐘，獲得7分3.5籃板1.5助攻1抄截0.8阻攻，投籃命中率32.7% ，三分命中率13%。其防守端的投入獲得一些肯定，但投籃能力明顯有不少提升空間。