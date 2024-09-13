快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／技能包有待提升！傳布朗尼新賽季多數時間打發展聯盟

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗尼準備迎接新秀賽季。 法新社
布朗尼準備迎接新秀賽季。 法新社

今年選秀會第二輪末段被湖人選進的布朗尼（Bronny James），因為父親詹姆斯（LeBron James）的關係，讓他成為可能是歷史上最受關注的55順位新秀。

隨著新賽季即將來臨，布朗尼是否會和父親成為史上首對同場並肩作戰的父子檔，很多球迷都在期待著；當然也有不少看衰的球迷也好奇這位NCAA時期表現並不出眾的「星二代」能否在殘酷的NBA賽場生存。

在這樣的氣氛之下，據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的消息指出，湖人方面仍看好布朗尼的潛力，但考量到他仍有巨大的成長空間，新賽季仍會讓他大部分時間都在發展聯盟效力。

在今年夏季聯賽中，布朗尼一共出賽6場，場均出賽25.2分鐘，獲得7分3.5籃板1.5助攻1抄截0.8阻攻，投籃命中率32.7% ，三分命中率13%。其防守端的投入獲得一些肯定，但投籃能力明顯有不少提升空間。

相關新聞

NBA／「士官長」巴特勒明夏恢復自由身 傳勇士有興趣追逐

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在今年休賽季沒有和球隊達成提前續約協議，倘若他明年決定不執行2025-26年賽季價值5240萬美元的球員選項，那麼他將會成為一名完全自由球員 根據資

NBA／技能包有待提升！傳布朗尼新賽季多數時間打發展聯盟

今年選秀會第二輪末段被湖人選進的布朗尼（Bronny James），因為父親詹姆斯（LeBron James）的關係，讓他成為可能是歷史上最受關注的55順位新秀。 隨著新賽季即將來臨，布朗尼是否

NBA／只有21歲！傳火箭前鋒葛里芬認真考慮提前退休

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，火箭隊21歲前鋒葛里芬（AJ Griffin）認真考慮提前退休，他與球團都在為離隊做準備。 葛里芬在2022年選秀大會首輪第16順位被老鷹

NBA／湖人禁區大個難補強 戴維斯新賽季恐續扛中鋒

一直以來都不喜歡扛5號位置的湖人當家長人戴維斯（Anthony Davis），近幾年在湖人陣中隊形考量和缺乏強力禁區搭檔的情況下，基本上都是以先發中鋒之姿登場，但顯然戴維斯已經厭倦這樣的安排。

NBA／誰退休後會在WWE找到第二春？泰托姆：勇士格林

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）近日登上知名節目「吉米A咖秀」，看好勇士隊前鋒格林（Draymond Green）退休後在職業摔角（WWE）開創事業第二春。 泰托姆為了宣傳兒童繪本

NBA／雷納德領軍暴龍2019年奪冠 德羅展：我留隊結果也一樣

生涯未獲總冠軍戒的德羅展（DeMar DeRozan）在效力暴龍隊期間，屢次被詹姆斯（LeBron James）阻擋冠軍夢，他認為如果當年沒被交易到馬刺隊，最終也能隨暴龍在2019年奪下冠軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。