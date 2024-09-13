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NBA／只有21歲！傳火箭前鋒葛里芬認真考慮提前退休

聯合新聞網／ 綜合報導
21歲前鋒葛里芬(右)。 路透
21歲前鋒葛里芬(右)。 路透

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，火箭隊21歲前鋒葛里芬（AJ Griffin）認真考慮提前退休，他與球團都在為離隊做準備。

葛里芬在2022年選秀大會首輪第16順位被老鷹隊選中，生涯首季就獲得大量機會，出賽72場（12場先發），平均上場19.5分鐘，得到8.9分2.1籃板，三分命中率39%。

不過他上季遭老鷹棄用，只打20場，平均上場8.6分鐘，拿下2.4分0.9籃板，休賽季因三方交易被送往火箭。如今傳出退休消息，令許多球迷相當錯愕，查拉尼亞也沒有提到葛里芬選擇退休的原因。

前火箭球員懷特（Royce White）2012年選秀大會也是第16順位被選中，沒想到他不願搭飛機前往客場比賽，沒有為火箭打過球就被交易到76人隊。他只有在2013-14賽季為國王隊出賽3場，隨後就沒有在NBA上場過。

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