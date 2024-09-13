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NBA／湖人禁區大個難補強 戴維斯新賽季恐續扛中鋒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯新賽季可能還是得扛中鋒。 新華社
戴維斯新賽季可能還是得扛中鋒。 新華社

一直以來都不喜歡扛5號位置的湖人當家長人戴維斯（Anthony Davis），近幾年在湖人陣中隊形考量和缺乏強力禁區搭檔的情況下，基本上都是以先發中鋒之姿登場，但顯然戴維斯已經厭倦這樣的安排。

於是乎，根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的報導，宛如輪迴般，戴維斯又再一次向湖人高層表達了不願打5號的想法，期盼能和另一名大個子並肩作戰，一同捍衛禁區。

統計顯示，戴維斯上季與伍德（Christian Wood）或海斯（Jaxson Hayes）一共搭配921個回合，但他個人單扛回合卻高達4741，等同於湖人上季有高達84%的回合都是讓戴維斯如同荷蘭小男孩一人堵住油漆區缺口。

今年休賽季，湖人沒有引進任何一位大個子，加上伍德（Christian Wood）掛傷至少要休8星期，側翼悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也持續為傷所困，湖人陣中長人僅剩海斯與2年級生卡斯爾頓（Colin Castleton），看起來新賽季還是會讓戴維斯延續先前的角色。

麥克曼奈明指出，今夏以3年3000萬美元合約加盟巫師隊的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）會是值得關注的名字，當他在台灣時間12月16日符合交易資格後，或許湖人會有意願追逐。

只是諷刺的是，當自由市場剛開啟時，瓦藍邱納斯就被傳出是湖人的追求目標之一，但最終在諸多考慮之下，還沒來得及追，瓦藍邱納斯早已決定前往華盛頓。

當湖人在社群上發文迎接奧運奪金的戴維斯準備回歸訓練營之際，如何幫他找到一位可靠的禁區幫手，恐怕仍要持續考驗著管理階層的智慧。

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