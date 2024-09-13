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NBA／「士官長」巴特勒明夏恢復自由身 傳勇士有興趣追逐

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒(左)與柯瑞。 路透社
巴特勒(左)與柯瑞。 路透社

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在今年休賽季沒有和球隊達成提前續約協議，倘若他明年決定不執行2025-26年賽季價值5240萬美元的球員選項，那麼他將會成為一名完全自由球員

根據資深記者阿米克（Sam Amico）的報導，勇士傳出對於巴特勒很感興趣，「他明年夏天將成為自由球員，勇士可能在今夏打了幾通電話給熱火高層。」

巴特勒曾幫助熱火在4年內2度殺進總冠軍賽，不過上季因為受到膝傷影響，季後賽首輪完全無法上場，導致熱火1比4敗給塞爾蒂克。

即將35歲的巴特勒一直以來都有明顯的傷病史，隨著年齡增加，這種情況恐怕只會加劇，這多少也影響熱火提前與他談續約的意願。

《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）先前曾表示，巴特勒原本打算與熱火談續約，但雙方顯然沒有共識，因此他也改變想法，預計會打完這個賽季，並在2025年夏天成為自由球員。

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