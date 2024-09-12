NBA／誰退休後會在WWE找到第二春？泰托姆：勇士格林

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）近日登上知名節目「吉米A咖秀」，看好勇士隊前鋒格林（Draymond Green）退休後在職業摔角（WWE）開創事業第二春。

泰托姆為了宣傳兒童繪本登上吉米A咖秀，主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）恭喜他巴黎奧運奪金、拿下史上最大合約，並成為電玩遊戲「2K25」封面，泰托姆還聊到與兒子間的趣事。

吉米法倫請泰托姆進行新賽季預測，題目包含尼克隊新賽季戰績、新賽季MVP和總決賽對戰組合。泰托姆的答案是尼克會贏超過50場、MVP是自己、總冠軍賽會重演塞爾蒂克對決獨行俠隊。

吉米法倫還問，「如果有NBA球員能在WWE取得成功的事業第二春，會是誰？」泰托姆回答，「我愛死他了，格林。」