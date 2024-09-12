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NBA／雷納德領軍暴龍2019年奪冠 德羅展：我留隊結果也一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍時期的雷納德(左)、馬刺時期的德羅展(右)。 路透
暴龍時期的雷納德(左)、馬刺時期的德羅展(右)。 路透

生涯未獲總冠軍戒的德羅展（DeMar DeRozan）在效力暴龍隊期間，屢次被詹姆斯（LeBron James）阻擋冠軍夢，他認為如果當年沒被交易到馬刺隊，最終也能隨暴龍在2019年奪下冠軍。

暴龍2016到2018年季後賽都被詹姆斯領軍的騎士隊淘汰，2018年季後暴龍送出德羅展等籌碼，向馬刺換回巨星雷納德（Kawhi Leonard）；詹姆斯則轉戰西區加盟湖人隊。

湖人該季無緣季後賽，馬刺拿到西區第7種子，首輪與金塊隊大戰7場落敗；雷納德則率領暴龍一路過關斬將，奪下隊史首冠。

美國體育名嘴史密斯 （Stephen A. Smith）認為，德羅展如果留在暴龍能奪冠，因為詹姆斯是唯一阻礙。德羅展也同意史密斯的看法，「我感覺以那年的基礎上，只要多一塊拼圖就能突破，而詹姆斯到西區成為那塊拼圖。我沒有機會看留在這會發生什麼，但我對自己有信心，我完全不懷疑結果（暴龍奪冠）會是一樣的。」

DeMar DeRozan Kawhi Leonard LeBron James

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