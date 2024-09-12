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NBA／有意歸化菲律賓 庫茲馬：和克拉克森打球很酷

聯合新聞網／ 綜合報導
克拉克森(左)、庫茲瑪(右)。 路透
克拉克森(左)、庫茲瑪(右)。 路透

亞洲籃球強權菲律賓已歸化現役NBA後衛克拉克森（Jordan Clarkson），如今巫師隊一哥庫茲馬（Kyle Kuzma）也表態，有意歸化菲律賓。

庫茲馬近日受訪時談到代表菲律賓出賽的可能性，「我的首要目標還是代表美國出戰奧運，我可以和克拉克森一起打球，那會很酷。」

庫茲馬本來有機會為美國出戰2019年男籃世界盃，但因腳傷問題作罷。據FIBA規定，一隊只能有一名歸化球員，克拉克森擁有菲律賓血統，但目前仍是菲律賓歸化球員，除非菲律賓申請讓克拉克森變本土球員，獲得FIBA同意，否則庫茲馬和克拉克森同時效力菲律賓的畫面不會出現。

庫茲馬上季效力巫師，出戰70場，平均得到22.2分6.6籃板4.2助攻，三分命中率33.6%。根據FIBA官網，菲律賓男籃世界排名第34，亞洲區（含澳洲、紐西蘭）排名第7。

Jordan Clarkson Kyle Kuzma

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