TPBL／休賽季飲控有成 胡瓏貿夏季聯賽飆最高分

高雄全家海神職業籃球隊今天夏季聯賽首戰交手新竹御嵿攻城獅，全場最多領先19分領先雖差點花光，仍挺過末節亂流，以85：82守住勝果，當家球星胡瓏貿更展現休賽季的飲控成果，攻下全場最高21分。

海神隊總教練費雪昨天抵台，今天就隨隊至場邊觀戰，此役執行教練朱永弘表示，球隊休季除了針對體能加強，同時也與總教練遠端連線，按照球員特性設計戰術，透過季前熱身賽將好的戰術保留，並測試球員對於教練新系統的相容度。

朱永弘說：「第一場絕對是不滿意的，對球員、教練團難免都有壓力，適應全新系統也需要時間，我們昨天也還在練新戰術。譬如過去的定點射手，現在每個人都需要動起來，藉由小比賽到對外比賽來確定球員輪替，了解球員適任什麼位置。」

海神今天3名球員得分兩位數，胡瓏貿飆進4記三分球在內的全場最高21分，唐維傑18分，蘇文儒10分。胡瓏貿這個休賽季飲控有成小有成果，體重、體脂都有降低，他開賽首節就飆進3分球獨拿8分，次節再補上兩記外線，出賽23分鐘繳出21分、4籃板、3抄截、2助攻。

「首戰跟隊友難免需要多溝通，出現防守漏人狀況，還可以再加強。」對於加入新聯盟，胡瓏貿保持平常心，「其實打5隊跟打7隊一樣，對戰組合變多，能做得就是好好專注每場拿下來。」

唐維傑今天飆進2記三分球，展現今夏苦練外線，他感謝助理教練廖哲億的督促與鼓勵，「賽前有承諾億哥，如果今天有空檔我會毫不猶豫出手，今天上場也沒多想，就是有機會就投。」

菜鳥魏莨哲今上場27分鐘，繳8分、5籃板、3助攻，朱永弘予以肯定，「魏莨哲有提醒他，第一場比賽難免緊張，但防守不會失常，他防守國豪很好，所以上場時間也多。」

魏莨哲說：「首場職業賽有感覺到強度高，的確需要一些時間適應，但很感謝學長們都會在場上提點。」