NBA／「不能忘記莫蘭特是誰」傑佛森看好灰熊新賽季表現

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）上季因持槍風波被禁賽25場，回歸後只打9場就因傷整季報銷，也導致灰熊西區排名第13，無緣季後賽。前球員傑佛森（Richard Jefferson）近日在節目上表示，新賽季期待看見莫蘭特回歸。

灰熊2022-23賽季以51勝31敗位列西區第2，季後莫蘭特直播亮槍，2023-24賽季遭聯盟禁賽25場，回歸後不久又因傷整季報銷，加上其他主力球員也都遭遇傷病，導致灰熊以27勝55敗戰績作收。

傑佛森近日在節目上討論新賽季最值得關注的球員，他的答案是莫蘭特，「這是一支發展向上的球隊，就像2年前的雷霆隊，有傷病且球團內部發生很多事。」

傑佛森強調不能忘記莫蘭特是誰，灰熊還有貝恩（Desmond Bane）、年度最佳防守球員（DPOY）小傑克森（Jaren Jackson Jr）及前DPOY史馬特（Marcus Smart），「這是完整的球員名單，只要保持健康且確保團隊集中心力，就能朝正確方向前進。」