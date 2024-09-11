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NBA／回憶與約柯奇「濕搭搭」對決 懷塞德：他強到令人不爽
NBA 2屆阻攻王「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside）今年年初宣佈退役，卸下戰袍的他也開始參與節目受訪。日前他提到與金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在場上對決的時光，笑說約柯奇是個「滿身大汗，濕搭搭的傢伙」。
懷塞德與熱火退役老將海斯倫（Udonis Haslem）在節目上談到約柯奇，懷塞德被問到「最喜歡的『大隻佬』是誰？」思索一陣後選擇了約柯奇，並表示約柯奇強到「令人不爽」
懷塞德笑說，約柯奇是個300磅的大塊頭，上了場才知道他到底有多壯碩，然後學起約柯奇搖搖擺擺的神態說道：「他在場上總是滿頭大汗，全身黏黏濕濕的彪形大漢，連你的手臂都會滑掉。」，還加碼模仿了約柯奇怪異的投籃姿勢：「接著他會用很奇怪的姿勢投籃，居然還進了？兄弟，不是吧...」
懷塞德補充說，他的職業生涯花了許多心力努力健身，才能保持良好的身形，但看看約柯奇懷著啤酒肚胖胖的樣子，這一切都太瘋狂了。
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