快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

NBA／湖人別上黑肩帶紀念威斯特 主場開幕戰推紀念活動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人球團在今天宣布將於新賽季於球衣掛上印有威斯特「44號」背號的肩帶致敬。 截圖自湖人官方X
湖人球團在今天宣布將於新賽季於球衣掛上印有威斯特「44號」背號的肩帶致敬。 截圖自湖人官方X

曾三度入選名人堂的傳奇球星威斯特（Jerry West），在今年6月辭世享壽86歲，為了紀念球隊的一代巨星，湖人球團在今天宣布將於新賽季於球衣掛上印有威斯特「44號」背號的紫色肩帶，並將在10月23日出戰灰狼的比賽中，贈送球迷威斯特的球衣。

被認為是NBA Logo剪影人物的威斯特，是NBA史上第3位達成2萬5000分的球員，他生涯曾連續14年入選明星賽，並在1972年幫助湖人奪冠，個人也拿下總冠軍賽MVP的榮耀，從球員退休後他又兩度拿下年度最佳行政人員獎，在NBA受到不少人推崇。

傳奇球星威斯特在今年6月辭世，享壽86歲。 美聯社
傳奇球星威斯特在今年6月辭世，享壽86歲。 美聯社

而威斯特在今年6月辭世後，也引發籃球圈一陣哀淒，尤其是身為他老東家的湖人，也決定在新賽季發起一系列的紀念活動，包括在例行賽82場比賽都將別上「44號」紫色肩帶紀念威斯特。

在10月23日於主場出戰灰狼的比賽，也將被湖人球團定為「威斯特紀念之夜」，屆時將發放威斯特球衣給進場球迷，除此之外，湖人新賽季也將推出另外9個主題之夜。

延伸閱讀

NBA／詹皇回憶布朗尼選秀之夜 竟接到AD視訊：我找你兒子

NBA／里夫斯成湖人非賣品 傳瑞迪克將安排其更重要角色

NBA／菜鳥年被鄧肯、藍道夫打爆 卡森斯讚拜能像歐尼爾

NBA／楊恩稱Kobe特別討厭林書豪 提格同意並曝尖酸言論原因

相關新聞

NBA／湖人別上黑肩帶紀念威斯特 主場開幕戰推紀念活動

曾三度入選名人堂的傳奇球星威斯特（Jerry West），在今年6月辭世享壽86歲，為了紀念球隊的一代巨星，湖人球團在今...

NBA／聯盟公布新規則 界外球挑戰重播中心可看是否犯規

聯盟今天公布新規則，未來教練挑戰出界球球權時，重播中心能主動檢視是否有犯規發生，這項改動將在新賽季生效。 據美聯社報導，這項改革在聯盟董事會會議被通過，2024-25賽季正式生效，報導以西區決賽

NBA／坦言手癢想上場比賽 布里吉斯要紐約球迷感謝籃網

鐵人悍將布里吉斯（Mikal Bridges）今夏被交易到尼克，被視為一次重大的補強，很可能改變東區勢力板塊。近日，布里吉斯在中央公園出席活動時表示，自己已經迫不及待想要上場打球了。 自2018

NBA／如果能長到6呎8吋高？楊恩：我會是史上最強

對於籃球這項運動來說，身材無疑是決定對戰優勢的重要條件之一，每個打球的小孩都希望自己能長高一點。老鷹當家後衛楊恩（Trae Young）也不例外。 近日他在接受採訪時語出驚人表示，如果自己有6呎

NBA／國王非首選？德羅展自曝今夏曾考慮加盟這4隊

德羅展（DeMar DeRozan）在今年賽季結束後成為自由球員，後續透過三方交易離開芝加哥，轉而加盟國王。近日，德羅展在出席喬治（Paul George）的節目中坦言，他曾經考慮過加入洛杉磯球隊，甚

NBA／東區列強戰力飆升 名記：塞爾蒂克衛冕之路很艱難

對於尋求衛冕大業的塞爾蒂克來說，以不變應萬變可說是最好的策略，特別是成功續簽懷特（Derrick White）後，兵強馬壯的綠衫軍依然是各界最看好的奪冠勁旅。 知名記者溫德霍斯特（Brian W

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。