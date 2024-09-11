NBA／湖人別上黑肩帶紀念威斯特 主場開幕戰推紀念活動
曾三度入選名人堂的傳奇球星威斯特（Jerry West），在今年6月辭世享壽86歲，為了紀念球隊的一代巨星，湖人球團在今天宣布將於新賽季於球衣掛上印有威斯特「44號」背號的紫色肩帶，並將在10月23日出戰灰狼的比賽中，贈送球迷威斯特的球衣。
被認為是NBA Logo剪影人物的威斯特，是NBA史上第3位達成2萬5000分的球員，他生涯曾連續14年入選明星賽，並在1972年幫助湖人奪冠，個人也拿下總冠軍賽MVP的榮耀，從球員退休後他又兩度拿下年度最佳行政人員獎，在NBA受到不少人推崇。
而威斯特在今年6月辭世後，也引發籃球圈一陣哀淒，尤其是身為他老東家的湖人，也決定在新賽季發起一系列的紀念活動，包括在例行賽82場比賽都將別上「44號」紫色肩帶紀念威斯特。
在10月23日於主場出戰灰狼的比賽，也將被湖人球團定為「威斯特紀念之夜」，屆時將發放威斯特球衣給進場球迷，除此之外，湖人新賽季也將推出另外9個主題之夜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言