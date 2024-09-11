NBA／湖人別上黑肩帶紀念威斯特 主場開幕戰推紀念活動

曾三度入選名人堂的傳奇球星威斯特（Jerry West），在今年6月辭世享壽86歲，為了紀念球隊的一代巨星，湖人球團在今天宣布將於新賽季於球衣掛上印有威斯特「44號」背號的紫色肩帶，並將在10月23日出戰灰狼的比賽中，贈送球迷威斯特的球衣。

被認為是NBA Logo剪影人物的威斯特，是NBA史上第3位達成2萬5000分的球員，他生涯曾連續14年入選明星賽，並在1972年幫助湖人奪冠，個人也拿下總冠軍賽MVP的榮耀，從球員退休後他又兩度拿下年度最佳行政人員獎，在NBA受到不少人推崇。

傳奇球星威斯特在今年6月辭世，享壽86歲。 美聯社

而威斯特在今年6月辭世後，也引發籃球圈一陣哀淒，尤其是身為他老東家的湖人，也決定在新賽季發起一系列的紀念活動，包括在例行賽82場比賽都將別上「44號」紫色肩帶紀念威斯特。

在10月23日於主場出戰灰狼的比賽，也將被湖人球團定為「威斯特紀念之夜」，屆時將發放威斯特球衣給進場球迷，除此之外，湖人新賽季也將推出另外9個主題之夜。