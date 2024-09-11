NBA／聯盟公布新規則 界外球挑戰重播中心可看是否犯規

聯盟今天公布新規則，未來教練挑戰出界球球權時，重播中心能主動檢視是否有犯規發生，這項改動將在新賽季生效。

據美聯社報導，這項改革在聯盟董事會會議被通過，2024-25賽季正式生效，報導以西區決賽獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）與灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）爭議判決為例。

They gave the ball to Dallas after this while the Wolves were in the bonus. Just gross officiating. https://t.co/pcVUEy7TDw pic.twitter.com/W7YfEcusYg — MNMuse (@statmusewolves) 2024年5月25日

當時厄文明顯對灰狼麥克丹尼爾斯有犯規動作，但裁判未響哨。重播回放後球權還是判給獨行俠，因為舊規定不能主動升級成犯規，最後碰到球的是麥克丹尼爾斯。

聯盟指出，是否主動檢視犯規的標準包含「沒被吹犯規球員是否與涉及界外球挑戰的球員相同」、「沒吹犯規與界外球發生的距離」、「沒吹犯規與界外球發生的時間差」。