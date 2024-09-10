NBA／坦言手癢想上場比賽 布里吉斯要紐約球迷感謝籃網

鐵人悍將布里吉斯（Mikal Bridges）今夏被交易到尼克，被視為一次重大的補強，很可能改變東區勢力板塊。近日，布里吉斯在中央公園出席活動時表示，自己已經迫不及待想要上場打球了。

自2018年加入太陽以來，包含例行賽和季後賽在內，布里吉斯打滿了所有513場比賽，還因為交易轉隊創下罕見的單季83場比賽全勤紀錄。但上個賽季因為球隊欲振乏力，布里吉斯首次嚐到沒有季後賽可打的滋味。

「真是一個漫長的休賽季，我現在手很癢，」布里吉斯提到自己從4月以來就沒打過比賽，「我現在已經準備上場，實在等太久了。我渴望和和我那群瘋狂隊友一起出賽。」

當被問到從籃網交易到尼克的想法，布里吉斯對著下面鼓譟的紐約球迷表示：「你們都應該要感謝籃網。因為他們讓我變得更棒，我的球技就是在那裡成長起來。」

紐約尼克已經長達24個賽季沒有打進過東區冠軍賽，在布朗森（Jalen Brunson）的帶領下，加上休賽季的全面補強，大蘋果球迷可說是鬥志高昂，期盼能夠撼動綠衫軍霸權。