NBA／如果能長到6呎8吋高？楊恩：我會是史上最強
對於籃球這項運動來說，身材無疑是決定對戰優勢的重要條件之一，每個打球的小孩都希望自己能長高一點。老鷹當家後衛楊恩（Trae Young）也不例外。
近日他在接受採訪時語出驚人表示，如果自己有6呎8吋高，將會史上最好的球員。
「我以前常常會討厭那些只有仰賴個子高的球員，他們只是長得高而已，就是這樣。如果我有6呎8吋，我認為我會成為有史以來最好的球員。那是建立在我的心態、我打球的方式和我的智慧。」楊恩說。
「但現在我有很多困難需要克服，因為我只有6呎1吋或6呎2吋高，我在打一個屬於長人的球類運動。對我而言，我擅長的是精妙的技術和強大的心態，但對於那些高個子來說，標準就會不同。」
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