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NBA／國王非首選？德羅展自曝今夏曾考慮加盟這4隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
德羅展期盼在國王能有更好贏球的機會。 路透社
德羅展期盼在國王能有更好贏球的機會。 路透社

德羅展（DeMar DeRozan）在今年賽季結束後成為自由球員，後續透過三方交易離開芝加哥，轉而加盟國王。近日，德羅展在出席喬治（Paul George）的節目中坦言，他曾經考慮過加入洛杉磯球隊，甚至費城和邁阿密也在他的考量之中。

「我考慮過費城，費城絕對是一個選擇。湖人一直都是選擇，快艇也是如此，還有熱火。這些球隊都是我考慮過比較符合真實個人想法、合理的選擇。」德羅展說。

上述這幾隊想要拿到德羅展都有薪資空間上的壓力，除非要透過陣容的調整；也因此，德羅展最終還是在國王、馬刺和公牛的三方交易，以先簽後換方式加入沙加緬度，並獲得3年7400萬美元的合約。

過程中，國王將巴恩斯（Harrison Barnes）和一個2031年無保護首輪互換權送到馬刺，另外把杜阿爾特（Chris Duarte）和2個二輪選秀權、部分現金交易到公牛。德羅展透露，國王具備贏球的機會，成了他選擇加入的主要原因。

2023-24賽季，德羅展為公牛出戰79場，場均攻下24分5.3助攻4.3籃板，新賽季他將聯手福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）全力衝擊季後賽。

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