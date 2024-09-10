NBA／東區列強戰力飆升 名記：塞爾蒂克衛冕之路很艱難

對於尋求衛冕大業的塞爾蒂克來說，以不變應萬變可說是最好的策略，特別是成功續簽懷特（Derrick White）後，兵強馬壯的綠衫軍依然是各界最看好的奪冠勁旅。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在談到塞爾蒂克的衛冕之路時，認為他們會是「宇宙勇」之後最有可能完成2連霸的球隊，甚至比之前金塊更具優勢，但這將會非常艱難。

溫德霍斯特認為綠衫雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）在今年夏天都對某些情況感到不滿，加上總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也是展現再次登頂的企圖心，這種火花對於全隊拚冠是有正面效應。

「不過，他們上季季後賽沒有遇到尼克、76人和公鹿這些強權，他們都遭遇到傷病問題，這是塞爾蒂克能夠奪冠的利多優勢。但這種情況可能不會出現了，東區競爭會更加激烈，他們的連霸之旅也會遍佈荊棘。」溫德霍斯特說。

在歷經「勇騎盛世」瓜分天下之後，NBA已經連續6個賽季沒有出現過2連霸強權，由6支不同球隊奪下金盃，宛如陷入戰國時代。

溫德霍斯特認為這些都是塞爾蒂克必須克服的難題，「上一次連霸的球隊是勇士，他們在2017和2018年的表現可說是歷史級別。我期待塞爾蒂克能有出色的衛冕表現，但這條路不好走。」