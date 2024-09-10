NBA／睽違5年造訪中國大陸 柯瑞攜「員工」福克斯同行
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天展開中國之旅，這是他時隔5年再度啟動訪問行程。柯瑞的班機在抵達上海後，會先前往成都，之後前往西安和瀋陽，最後才會回到上海，直到9月16日才會結束行程。
擁有獨立品牌的柯瑞，將會在成都參加全球首家柯瑞品牌門市店的剪綵活動，且除了會在上海舉辦大型球迷見面會外，其餘3個城市暫無安排相關球迷活動。
值得一提的是，柯瑞在今天下午抵達上海後就做了直播，過程中還搭上《黑神話：悟空》遊戲熱潮，在直播特效畫面中化身「孫悟空」，讓網友直呼非常逗趣。柯瑞也表示自己很開心能夠開啟這趟旅行，特別是西安他還沒有去過，所以讓他非常期待。
柯瑞上一次造訪中國已經是2019年的事情了，這趟久違訪問他除了帶著奧運金牌身分外，還會帶著自己品牌「Curry Brand」旗下的「員工」、也就是國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）一同前來。
福克斯是柯瑞品牌第一位簽約球員，他的第一代簽名鞋款「Curry Fox 1」的專屬logo就是狐狸造型。
在疫情解禁後，NBA球星造訪中國的頻率也逐漸恢復。先前包括哈登、喬治（Paul George）、巴特勒（Jimmy Butler）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等都參加了姚基金慈善賽；此外，唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、威廉森（Zion Williamson）和班切羅（Paolo Banchero）也應球鞋品牌邀約前往中國與球迷相見歡，還一起登長城。
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