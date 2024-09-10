NBA／睽違5年造訪中國大陸 柯瑞攜「員工」福克斯同行

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天展開中國之旅，這是他時隔5年再度啟動訪問行程。柯瑞的班機在抵達上海後，會先前往成都，之後前往西安和瀋陽，最後才會回到上海，直到9月16日才會結束行程。

擁有獨立品牌的柯瑞，將會在成都參加全球首家柯瑞品牌門市店的剪綵活動，且除了會在上海舉辦大型球迷見面會外，其餘3個城市暫無安排相關球迷活動。

值得一提的是，柯瑞在今天下午抵達上海後就做了直播，過程中還搭上《黑神話：悟空》遊戲熱潮，在直播特效畫面中化身「孫悟空」，讓網友直呼非常逗趣。柯瑞也表示自己很開心能夠開啟這趟旅行，特別是西安他還沒有去過，所以讓他非常期待。

柯瑞在中國行直播中大玩特效。

柯瑞上一次造訪中國已經是2019年的事情了，這趟久違訪問他除了帶著奧運金牌身分外，還會帶著自己品牌「Curry Brand」旗下的「員工」、也就是國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）一同前來。

福克斯是柯瑞品牌第一位簽約球員，他的第一代簽名鞋款「Curry Fox 1」的專屬logo就是狐狸造型。

Steph Curry and De'Aaron Fox will make their way to China next week as part of Curry Brand's China tour where they will unveil the first ever Curry Brand retail store in the world 👀🔥 pic.twitter.com/2VZmLCOEZ3 — 30🅿️roblemz (@30problemz) 2024年9月4日

在疫情解禁後，NBA球星造訪中國的頻率也逐漸恢復。先前包括哈登、喬治（Paul George）、巴特勒（Jimmy Butler）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等都參加了姚基金慈善賽；此外，唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、威廉森（Zion Williamson）和班切羅（Paolo Banchero）也應球鞋品牌邀約前往中國與球迷相見歡，還一起登長城。