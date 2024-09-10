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NBA／詹皇回憶布朗尼選秀之夜 竟接到AD視訊：我找你兒子

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)和戴維斯相隔12年再次攜手奪金。 歐新社
詹姆斯(左)和戴維斯相隔12年再次攜手奪金。 歐新社

2024-25賽季不久後即將展開，湖人隊「詹家父子」的同台演出絕對是眾人關注的焦點之一。詹姆斯（LeBron James）近日更在個人Podcast節目《The Shop》分享兒子選秀後的趣聞，稱隊友戴維斯（Anthony Davis）打電話給自己，結果指名要找兒子布朗尼（Bronny James）聊天。

詹姆斯分享，在布朗尼選中的那天晚上，戴維斯打了視訊電話給自己，但電話接通後，他卻說不是要找詹姆斯，而是要找他的「新隊友」布朗尼，要詹姆斯趕緊把電話拿給兒子！

布朗尼迎接與爸爸一同奮戰的新賽季。的新賽季。 法新社
布朗尼迎接與爸爸一同奮戰的新賽季。的新賽季。 法新社

對於新賽季將出現NBA史上第一次的父子同台畫面，詹姆斯近期受訪表示十分興奮，「讓兒子和自己一起工作，這是一件非常棒的事情」，詹姆斯強調：「這真的很酷，我自己還沒有能夠實現（跟兒子同台打球），也許是我一直在努力向上攀爬的原因。」

詹皇在個人節目中，分享兒子選後與隊友戴維斯的趣事。 法新社
詹皇在個人節目中，分享兒子選後與隊友戴維斯的趣事。 法新社

現年僅19歲的布朗尼，雖然在籃球路上不斷被貼上「靠爸」標籤，但自從被湖人選中後，布朗尼也在這個夏天不斷與多位NBA現役好手進行自主訓練力求進步，在夏季聯賽表現也逐步提升，持續備戰1個月後開打的NBA新賽季。

Anthony Davis LeBron James NBA 籃球

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