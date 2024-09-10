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NBA／里夫斯成湖人非賣品 傳瑞迪克將安排其更重要角色
對於自由市場沒有太大補強的湖人來說，展望新賽季除了仰賴兩大巨星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）外，里夫斯（Austin Reaves）能否扛下更多重任也是一大關鍵。特別是知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，新主帥瑞迪克（JJ Redick）十分看好里夫斯的表現。
「我得到的消息是，我知道瑞迪克非常信任里夫斯，為他制訂了特別計畫，其判他能扮演重要角色；不僅如此，今年夏天很多球隊在與湖人進行交易討論時都會提到里夫斯，球團的回應都是拒絕。」溫德霍斯特在《The Hoop Collective》節目中表示。
未經選秀出身的里夫斯，靠著自身努力，逐步在湖人陣中打出屬於自己的一片天，獲得4年5400萬美元的合約；上個賽季，里夫斯場均攻下15.9分5.5助攻4.3籃板0.8抄截，每場命中1.9顆三分球，均創下生涯新高。
值得注意的是，對比另一位後衛羅素（D'Angelo Russell）的表現起伏，里夫斯在季後賽的發揮甚至比例行賽更搶眼，完全展現大將之風。這或許也是他能夠贏得瑞迪克信任的重要因素。
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