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NBA／菜鳥年被鄧肯、藍道夫打爆 卡森斯讚拜能像歐尼爾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
卡森斯表示菜鳥年時總是被「石佛」鄧肯打爆。 路透
卡森斯表示菜鳥年時總是被「石佛」鄧肯打爆。 路透

生涯曾4度入選明星賽且2度被選入年度第二隊的前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），近日在參與已轉任教練的提格（Jeff Teague）主持的網路節目的錄製時，分享到2010年初入聯盟時遭到各隊明星級長人輾壓的故事，其中包括鄧肯（Tim Duncan）、藍道夫（Zach Randolph）和拜能（Andrew Bynum）都讓他吃盡苦頭。

2010年以首輪選秀第5順位被國王挑入的卡森斯，在新秀賽季就展現全能長人身手，並繳出一張平均14.1分、8.6籃板、2.5助攻的亮眼數據，順利入選新秀第一隊。

不過卡森斯在近日參加前球員提格主持的網路節目錄製時，也分享到了菜鳥年被其他「前輩」輾壓的故事，其中第一個被他提到的就是名人堂球星「石佛」鄧肯，「在我菜鳥球季最難對付的對手肯定就是鄧肯，每次我都被他上課，他無疑是一位沈默殺手。」

除了鄧肯外，卡森斯進入聯盟這年也碰上了正值當打之年的灰熊明星前鋒藍道夫，擁有優異低位單打技巧的藍道夫，兩人生涯的首度交手藍道夫就拿下20分、11籃板，反觀當時以替補上陣的卡森斯僅有4分、3籃板表現，談到與藍道夫的交手，卡森斯說：「藍道夫在我的新秀賽季好幾次打爆我，他肯定是個傳奇。」

除了兩名明星大前鋒外，卡森斯也提到了一度被視為湖人中鋒接班人的拜能，他在2009年與2010年兩度幫助湖人奪冠，「拜能在遇到傷兵之前，他真的把我虐得很慘，他是一名非常出色的隊友，打球也有點歐尼爾的影子。」

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