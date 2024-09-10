NBA／讚雷霆今夏很美好 巴克利：他們獲得兩位幹髒活高手

擁有龐大未來選秀資產的雷霆，上個賽季在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，充分發揮驚人天賦潛力，一舉搶下西區龍頭寶座，一路殺到季後賽第二輪才6戰不敵獨行俠。

對年輕的雷霆來說，多年重建後已經踏出巨大的第一步，特別是亞歷山大、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）三巨頭核心隱然確立，未來發展更令人期待。

知名球評巴克利（Charles Barkley）近日在西蒙斯（Bill Simmons）的節目中大力稱讚雷霆在休賽季的操作，有助於讓球隊戰力更上層樓。

雷霆年輕三巨頭隱然成形。 美聯社

「我的76人度過一個美妙的夏天，但我要告訴你，雷霆也度過一個美好的夏天，因為他們引進了卡盧索（Alex Caruso）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。」巴克利說。

「他們的休賽期是最棒的。他們獲得了這兩位角色球員，這就是當你擁有球星時想要得到的。你想要那些可以幹髒活的人，他們兩個可能是聯盟中最會做這些事情的球員。」

除了卡盧索和哈爾特斯坦外，雷霆今夏也順利續約了維金斯（Aaron Wiggins）與喬伊（Isaiah Joe）兩位替補球員。