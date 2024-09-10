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NBA／庫明加邁入關鍵合約年 傳勇士不傾向開頂薪價碼
上季表現破繭而出的勇士新星庫明加（Jonathan Kuminga），新秀合約即將到期，將有資格拿到5年2.25億美元的頂薪合約。不過有媒體爆料，勇士可能不願送上頂級合約，而是傾向於給他一份5年價值1.4億到1.55億美元的合約。
21歲的庫明加上季獲得重用，繳出場均16.1分4.8籃板2.2助攻，展現優異的體能條件和巨大潛力；在老將湯普森（Klay Thompson）離開的情況下，勇士也期盼庫明加能夠扛下更多重任。
與庫明加同梯的巴恩斯（Scottie Barnes）、康寧漢（Cade Cunningham）、華格納（Franz Wagner）、莫布里（Evan Mobley）等4人，都在今年夏天獲得5年2.24億美元的頂級合約，若滿足指定新秀續約條款條件，最高金額更可達到2.69億美元
據了解，目前庫明加和他的團隊將爭取一份年薪不低於3000萬美元的合約，當然也會全力爭取頂級合約。
《ClutchPoints 》記者席格爾（Brett Siegel）指出，勇士可能會考慮端出5年1.4億到1.55億美元的合約，類似灰狼開給麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的價碼。
按照規定，如果勇士隊在美國時間10月21日截止日期之前，沒有提前續約庫明加，那麼他將在明年夏天成為受限制自由球員。
當然，庫明加最終能拿到何種價碼的合約，關鍵仍得看他在2024-25年賽季的表現，以及勇士對於未來佈局的考量。
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