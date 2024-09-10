WNBA／新秀賽季創多項紀錄 里斯手腕傷遺憾提前報銷

生涯第一個賽季就創下多項聯盟紀錄的芝加哥天空隊超級新人里斯（Angel Reese），自曝因手腕傷勢，今年賽季提前報銷。

首輪第7順位被選進的里斯，完全展現他在禁區的威力，和超人氣的狀元克拉克（Caitlin Clark）兩人不斷寫紀錄，謂為一時瑜亮。

據統計，里斯僅出賽34場就以446個籃板創下WNBA史上單季最多籃板的紀錄，壓過拉斯維加斯王牌隊當家球星威爾森（A'ja Wilson）的406個；里斯也寫下連續15場「雙十」的新紀錄，成為首位連3戰至少抓20個籃板的球員。

此外，里斯還完成26場「雙十」，甚至只比WNBA紀錄保持人湯瑪斯（Alyssa Thomas）少2次。

里斯的缺陣無疑會對芝加哥天空隊造成不小影響，目前例行賽還剩5場，佔居第8的天空還在爭取最後一張季後賽門票，僅領先後面的亞特蘭大美夢和華盛頓神秘各1、2場勝差。

對於新秀年面臨提前結束的狀況，里斯也百感交集，她表示：「我一直渴望進入WNBA並展現影響力，我可以很自豪地說我做到了，我會繼續努力。現在我內心各種情緒，既為受傷報銷感到難過，但也對未來充滿感激。」

有球評認為里斯第一年表現令人印象深刻，創下很成功的新人賽季，不過也提到現階段她仍需要加強投籃能力，有助於擴大進攻端的威脅。