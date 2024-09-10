NBA／伍德、范德比爾特持續掛傷 湖人未開季先有麻煩

新賽季尚未開打，湖人又面臨到傷兵問題。替補長人伍德（Christian Wood）宣佈將接受左膝關節鏡手術，預估將在8周後檢查，重新進行評估。

伍德上季就因左膝傷勢問題缺席的最後兩個月比賽，還在3月首次接受關節鏡手術，留下出賽50場，場均6.9分5.1籃板的成績。由於傷勢麻煩且在市場上價值有限，伍德選擇執行300萬美元的球員選項，續留湖人。

湖人新賽季首戰將在10月23日迎戰強敵灰狼，伍德勢必會錯過季初一些比賽。伍德也不忘給予支持他的球迷信心，「好吧，這只是強勢回歸前的小挫折，我的粉絲們，請不要停止相信我。」

先前湖人的鋒線悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也傳出因傷勢恢復不確定，預計會錯過訓練營和季前熱身賽，對球隊來說也是一大打擊。

湖人期盼八村壘(右)和文森(左)能夠保持健康。 美聯社

范德比爾特在2023年和湖人簽下4年4800萬美元的合約，然而上季因傷只打了29場，對於湖人側翼防守造成不小影響，但沒想到歷經休賽季，他的傷病情況還是無解。

《洛杉磯時報》記者布萊斯罕（Mike Bresnahan）表示：「我不確定范德比爾特能否為訓練營甚至季前賽做好準備，他在2月受傷時，選擇不在賽季中接受手術。所以我們會看看他是否能做好準備。」

另一方面，布萊斯罕也提到八村壘（Rui Hachimura）和文森（Gabe Vincent）兩人的受傷情況傾向樂觀，兩人將會為即將來臨的訓練營做好準備。