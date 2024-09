NBA／伍德、范德比爾特持續掛傷 湖人未開季先有麻煩

在今天WNBA紐約自由人和拉斯維加斯王牌的比賽中,吸引了不少NBA球星觀戰,最讓球迷驚喜的是,「浪花兄弟」在場邊相逢,還出現搞笑的畫面,顯現兩人的好交情。 The stars were out

2024-09-09 15:45