NBA／杜蘭特未在「史上最偉大球星」討論？湖人傳奇力挺
在「史上最偉大球星（The Goat）」的爭論中，很多人可能都不會把「死神」杜蘭特（Kevin Durant）納入其中，但湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）卻不這麼想，他認為結合進攻威力和全能技藝，杜蘭特應該要列進討論之中。
「我喜歡他的射程，他可以拉到外圍砍三分，你根本無法在中距離阻擋他，他在那個距離是無敵的存在；同時他還是一名很出色的防守球員，人們往往只關注他的進攻而忽略他的防守。如果你在談論有史以來最偉大的前7名球員，在我看來，他應該在其中。」渥錫說。
渥錫繼續提到他對於杜蘭特的喜愛，以及他對於比賽所產生的影響力。「打從他加入聯盟以來如果讓我挑選一名隊友，我會選擇他；他在球場上是冷血殺手。雖然現在其他球員受到很多關注，但杜蘭特沒有被遺忘，他依然可以打出超級巨星的表現。」
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