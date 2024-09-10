快訊

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

醫挺柯文哲不抗告...舉1例稱醫生坐牢最厲害 籲檢方回頭

黑神話悟空全球爆火 不只電競...陸多項產業注強心針

NBA／杜蘭特未在「史上最偉大球星」討論？湖人傳奇力挺

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特。 路透社
杜蘭特。 路透社

在「史上最偉大球星（The Goat）」的爭論中，很多人可能都不會把「死神」杜蘭特（Kevin Durant）納入其中，但湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）卻不這麼想，他認為結合進攻威力和全能技藝，杜蘭特應該要列進討論之中。

「我喜歡他的射程，他可以拉到外圍砍三分，你根本無法在中距離阻擋他，他在那個距離是無敵的存在；同時他還是一名很出色的防守球員，人們往往只關注他的進攻而忽略他的防守。如果你在談論有史以來最偉大的前7名球員，在我看來，他應該在其中。」渥錫說。

渥錫繼續提到他對於杜蘭特的喜愛，以及他對於比賽所產生的影響力。「打從他加入聯盟以來如果讓我挑選一名隊友，我會選擇他；他在球場上是冷血殺手。雖然現在其他球員受到很多關注，但杜蘭特沒有被遺忘，他依然可以打出超級巨星的表現。」

相關新聞

NBA／見昔日搭檔湯普森與「新歡」談笑 柯瑞竟露嫌惡表情

在今天WNBA紐約自由人和拉斯維加斯王牌的比賽中，吸引了不少NBA球星觀戰，最讓球迷驚喜的是，「浪花兄弟」在場邊相逢，還出現搞笑的畫面，顯現兩人的好交情。 The stars were out

NBA／杜蘭特未在「史上最偉大球星」討論？湖人傳奇力挺

在「史上最偉大球星（The Goat）」的爭論中，很多人可能都不會把「死神」杜蘭特（Kevin Durant）納入其中，但湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）卻不這麼想，他認為結合進攻威力和全

NBA／生涯只靠蠻力打球？詹姆斯反擊酸民 自嘲：我毫無技巧

即將不惑之年的詹姆斯（LeBron James），準備邁向個人第22個賽季，很多不喜歡他的粉絲往往都會暗酸他只是靠天生神力和運動天賦闖江湖，毫無技術成分可言；對此，詹姆斯「孰可忍孰不可忍」，直接在個人

NBA／婉拒湖人邀請！歐斯曼加入歐洲強權帕納辛奈科斯

先前效力過騎士和馬刺的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman），將離開效力7年的NBA戰場，加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。 歐斯曼在NBA生涯留下

NBA／「九指神射」放棄試訓勇士 收杜拜球隊報價含脫逃條款

原本傳出將為金州勇士試訓的「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans），根據知名記者史坦（Marc Stein）最新消息指出，伯坦斯將不會試訓勇士，因為他收到了來自杜拜球隊的邀約。 來自拉脫

NBA／獨行俠一年合約續留精神領袖 莫里斯邁向第14個賽季

被視為獨行俠休賽季主要續約目標、也是休息室領袖的35歲前鋒莫里斯（Markieff Morris），確定將會以一份底薪合約續留，他也將邁入生涯第14個賽季。 曾在2020年隨湖人奪冠的莫里斯，生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。