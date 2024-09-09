快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／見昔日搭檔湯普森與「新歡」談笑 柯瑞竟露嫌惡表情

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
浪花兄弟正式拆夥讓不少球迷感傷。 路透社
浪花兄弟正式拆夥讓不少球迷感傷。 路透社

在今天WNBA紐約自由人和拉斯維加斯王牌的比賽中，吸引了不少NBA球星觀戰，最讓球迷驚喜的是，「浪花兄弟」在場邊相逢，還出現搞笑的畫面，顯現兩人的好交情。

今夏決定轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson），在比賽的場邊和新隊友萊夫利（Dereck Lively II）有說有笑，突然畫面出現一臉「訝異」的柯瑞（Stephen Curry），他看著昔日好搭檔竟和「新歡」相談甚歡，隨即露出一臉嫌惡的表情，從兩人中間穿過。

當然柯瑞只是在開玩笑。他很快就轉身過來跟湯普森打鬧起來，一旁的小老弟萊夫利也被逗得哈哈大笑。

看著「浪花兄弟」重逢的影片流出後，許多球迷都在貼文下面留言，「他們真的是一輩子的兄弟」，也有人感傷地說「我感覺自己就像父母離婚後的孩子」、「我需要一段時間來適應」；也有不少人留下各種表情符號。

一起合作長達13年，聯手奪下4座總冠軍賽，「浪花兄弟」終究還是在今年休賽季正式拆夥。在湯普森決定離開時，柯瑞發文深情告別，也期盼好兄弟可以享受打籃球的快樂。

「我會想你的。雖然我們沒有一起走完這段旅程，但我們所做到的事情是絕對不可能被複製。我想不到任何一個比我們更好的組合。我們改變了整個灣區，改變了比賽的打法，『殺手湯』是一切的中心。謝謝你所做的一切，兄弟。去享受打籃球的快樂吧，繼續做你該做的事情。我們是一輩子的浪花兄弟。」柯瑞寫道。

根據新賽季的賽程，獨行俠會在11月13日前往灣區踢館，屆時穿著31號新戰袍的湯普森也將第一次與柯瑞正面對決。

相關新聞

NBA／見昔日搭檔湯普森與「新歡」談笑 柯瑞竟露嫌惡表情

在今天WNBA紐約自由人和拉斯維加斯王牌的比賽中，吸引了不少NBA球星觀戰，最讓球迷驚喜的是，「浪花兄弟」在場邊相逢，還出現搞笑的畫面，顯現兩人的好交情。 The stars were out

NBA／生涯只靠蠻力打球？詹姆斯反擊酸民 自嘲：我毫無技巧

即將不惑之年的詹姆斯（LeBron James），準備邁向個人第22個賽季，很多不喜歡他的粉絲往往都會暗酸他只是靠天生神力和運動天賦闖江湖，毫無技術成分可言；對此，詹姆斯「孰可忍孰不可忍」，直接在個人

NBA／婉拒湖人邀請！歐斯曼加入歐洲強權帕納辛奈科斯

先前效力過騎士和馬刺的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman），將離開效力7年的NBA戰場，加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。 歐斯曼在NBA生涯留下

NBA／「九指神射」放棄試訓勇士 收杜拜球隊報價含脫逃條款

原本傳出將為金州勇士試訓的「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans），根據知名記者史坦（Marc Stein）最新消息指出，伯坦斯將不會試訓勇士，因為他收到了來自杜拜球隊的邀約。 來自拉脫

NBA／獨行俠一年合約續留精神領袖 莫里斯邁向第14個賽季

被視為獨行俠休賽季主要續約目標、也是休息室領袖的35歲前鋒莫里斯（Markieff Morris），確定將會以一份底薪合約續留，他也將邁入生涯第14個賽季。 曾在2020年隨湖人奪冠的莫里斯，生

NBA／英格倫缺席鵜鶘迷你訓練營 外媒揣測「不爽去」原因

鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）過往曾組織自主迷你訓練營，然而在日前球隊在加州舉行為期一周的迷你訓練營中，英格倫卻是缺席未參加，也引發外界諸多揣測。 一直以來都處於交易流言中的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。