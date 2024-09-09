NBA／見昔日搭檔湯普森與「新歡」談笑 柯瑞竟露嫌惡表情

在今天WNBA紐約自由人和拉斯維加斯王牌的比賽中，吸引了不少NBA球星觀戰，最讓球迷驚喜的是，「浪花兄弟」在場邊相逢，還出現搞笑的畫面，顯現兩人的好交情。

The stars were out for the Liberty vs. Aces game 🌟 pic.twitter.com/2teSstdUD3 — WNBA (@WNBA) 2024年9月8日

今夏決定轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson），在比賽的場邊和新隊友萊夫利（Dereck Lively II）有說有笑，突然畫面出現一臉「訝異」的柯瑞（Stephen Curry），他看著昔日好搭檔竟和「新歡」相談甚歡，隨即露出一臉嫌惡的表情，從兩人中間穿過。

Steph's "ew" at Klay chillin' with Dereck Lively 😂



All in good fun as the former teammates enjoy the game



Aces-Liberty | ESPN 📺 pic.twitter.com/JL51iTxdFW — WNBA (@WNBA) 2024年9月8日

當然柯瑞只是在開玩笑。他很快就轉身過來跟湯普森打鬧起來，一旁的小老弟萊夫利也被逗得哈哈大笑。

看著「浪花兄弟」重逢的影片流出後，許多球迷都在貼文下面留言，「他們真的是一輩子的兄弟」，也有人感傷地說「我感覺自己就像父母離婚後的孩子」、「我需要一段時間來適應」；也有不少人留下各種表情符號。

Stephen Curry and Klay Thompson enjoyed some Aces vs. Liberty action 👀



📸 @nyliberty #WNBA pic.twitter.com/vga72zYfhy — NBA Philippines (@NBA_Philippines) 2024年9月8日

一起合作長達13年，聯手奪下4座總冠軍賽，「浪花兄弟」終究還是在今年休賽季正式拆夥。在湯普森決定離開時，柯瑞發文深情告別，也期盼好兄弟可以享受打籃球的快樂。

「我會想你的。雖然我們沒有一起走完這段旅程，但我們所做到的事情是絕對不可能被複製。我想不到任何一個比我們更好的組合。我們改變了整個灣區，改變了比賽的打法，『殺手湯』是一切的中心。謝謝你所做的一切，兄弟。去享受打籃球的快樂吧，繼續做你該做的事情。我們是一輩子的浪花兄弟。」柯瑞寫道。

Steph shows love to Sabrina after the Liberty win 🧡 pic.twitter.com/JEADdSPqfm — WNBA (@WNBA) 2024年9月8日

根據新賽季的賽程，獨行俠會在11月13日前往灣區踢館，屆時穿著31號新戰袍的湯普森也將第一次與柯瑞正面對決。

Steph curry & Devin booker ❤️ pic.twitter.com/iym5UHkBlh — CURRY ⁴ᵏ (@StephenCurryes) 2024年9月8日