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NBA／生涯只靠蠻力打球？詹姆斯反擊酸民 自嘲：我毫無技巧

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
即將40歲的詹姆斯在場上依然萬夫莫敵。 美聯社
即將40歲的詹姆斯在場上依然萬夫莫敵。 美聯社

即將不惑之年的詹姆斯（LeBron James），準備邁向個人第22個賽季，很多不喜歡他的粉絲往往都會暗酸他只是靠天生神力和運動天賦闖江湖，毫無技術成分可言；對此，詹姆斯「孰可忍孰不可忍」，直接在個人IG限時動態強力回擊。

詹姆斯在限動放上2015年季後賽好球集錦影片，並且語帶嘲諷地寫下：「整個職業生涯我只靠蠻力打爆其他人，根本毫無技巧可言！」

詹姆斯IG限動。
詹姆斯IG限動。

當然，也有球迷認為詹姆斯的發文可能不完全是針對酸民，而是在反嗆小老弟愛德華（Anthony Edwards）先前的言論。

愛德華在受訪時指出早些年代的球員不具有真正的技術，喬丹（Michael Jordan）才是有技術的球員。結果這番說法引來很多現役或退役球星的批判。

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