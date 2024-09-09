NBA／生涯只靠蠻力打球？詹姆斯反擊酸民 自嘲：我毫無技巧
即將不惑之年的詹姆斯（LeBron James），準備邁向個人第22個賽季，很多不喜歡他的粉絲往往都會暗酸他只是靠天生神力和運動天賦闖江湖，毫無技術成分可言；對此，詹姆斯「孰可忍孰不可忍」，直接在個人IG限時動態強力回擊。
詹姆斯在限動放上2015年季後賽好球集錦影片，並且語帶嘲諷地寫下：「整個職業生涯我只靠蠻力打爆其他人，根本毫無技巧可言！」
當然，也有球迷認為詹姆斯的發文可能不完全是針對酸民，而是在反嗆小老弟愛德華（Anthony Edwards）先前的言論。
愛德華在受訪時指出早些年代的球員不具有真正的技術，喬丹（Michael Jordan）才是有技術的球員。結果這番說法引來很多現役或退役球星的批判。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言