NBA／婉拒湖人邀請！歐斯曼加入歐洲強權帕納辛奈科斯
先前效力過騎士和馬刺的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman），將離開效力7年的NBA戰場，加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。
歐斯曼在NBA生涯留下場均9.3分3籃板2助攻，三分命中率35.7%；在今年休賽季期間，歐斯曼曾與西甲豪門皇馬進行過談判，不過未能達成協議，後續又傳出湖人對他感興趣，將提供訓練營邀請，但在不確定獲得保障合約情況下，也是無疾而終。
帕納辛奈科斯除了歐斯曼之外，還有多位擁有NBA資歷的球員，如前湖人後衛納恩（Kendrick Nunn）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的弟弟小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）、厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）等。
帕納辛奈科斯現任總教練阿塔曼（Ergin Ataman）過去曾帶過土耳其國家隊，與歐斯曼可說是相當熟悉，這或許也是他決定加入的原因之一。
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