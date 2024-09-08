快訊

京華城案白營拉都發局背書 李四川打臉：僅符合程序「沒說合法」

全台溼答答！19縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

雪山隧道火燒車...南北向車道全線封閉 禁止通行回堵6公里

NBA／婉拒湖人邀請！歐斯曼加入歐洲強權帕納辛奈科斯

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
歐斯曼加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。 路透社
歐斯曼加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。 路透社

先前效力過騎士和馬刺的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman），將離開效力7年的NBA戰場，加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。

歐斯曼在NBA生涯留下場均9.3分3籃板2助攻，三分命中率35.7%；在今年休賽季期間，歐斯曼曾與西甲豪門皇馬進行過談判，不過未能達成協議，後續又傳出湖人對他感興趣，將提供訓練營邀請，但在不確定獲得保障合約情況下，也是無疾而終。

帕納辛奈科斯除了歐斯曼之外，還有多位擁有NBA資歷的球員，如前湖人後衛納恩（Kendrick Nunn）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的弟弟小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）、厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）等。

帕納辛奈科斯現任總教練阿塔曼（Ergin Ataman）過去曾帶過土耳其國家隊，與歐斯曼可說是相當熟悉，這或許也是他決定加入的原因之一。

相關新聞

NBA／柯瑞夫妻現身美網決賽 新科亞軍老公是鐵粉

美網賽程進入倒數階段，台灣時間今天凌晨進行的女單決賽，場邊眾星雲集，包括巴黎奧運奪金的NBA球星柯瑞（Stephen C...

NBA／金塊綁定當家後衛！穆雷4年2.08億美元提前續約

根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，在經紀人透露之下，金塊與當家後衛穆雷（Jamal Murray）傳出已經達成提前續約協議，預計會簽下4年2.08億美元（約台幣66

NBA／看衰公鹿前景 巴克利：安戴托昆波需要提升技能包

密爾瓦基公鹿在2021年睽違50年贏得總冠軍後，聲勢和戰力不升反降，先是衛冕之路在第二輪搶7大戰慘敗塞爾蒂克，之後連續兩年都因傷病問題在首輪倒下，即便交易來里拉德（Damian Lillard）也難有

NBA／質疑溫班亞瑪真實統治力 歐尼爾：太過依賴跳投

擁有超凡身體條件與天賦的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），新秀年就繳出不俗成績，被視為未來聯盟的看板球星之一，甚至認為他可能會統治聯盟。 不過傳奇中鋒歐尼爾（Shaqu

NBA／婉拒湖人邀請！歐斯曼加入歐洲強權帕納辛奈科斯

先前效力過騎士和馬刺的土耳其前鋒歐斯曼（Cedi Osman），將離開效力7年的NBA戰場，加入奪下今年歐洲聯賽冠軍的希臘名門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）。 歐斯曼在NBA生涯留下

NBA／「九指神射」放棄試訓勇士 收杜拜球隊報價含脫逃條款

原本傳出將為金州勇士試訓的「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans），根據知名記者史坦（Marc Stein）最新消息指出，伯坦斯將不會試訓勇士，因為他收到了來自杜拜球隊的邀約。 來自拉脫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。