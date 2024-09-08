NBA／「九指神射」放棄試訓勇士 收杜拜球隊報價含脫逃條款
原本傳出將為金州勇士試訓的「九指神射」伯坦斯（Davis Bertans），根據知名記者史坦（Marc Stein）最新消息指出，伯坦斯將不會試訓勇士，因為他收到了來自杜拜球隊的邀約。
來自拉脫維亞的伯坦斯原本是要接受勇士邀約前往試訓，但能否拿到「Exhibit 10」合約卻是未知數，對於要尋覓工作的伯坦斯來說前景充滿不確定性。不過在這個時刻，「Dubai BC」籃球俱樂部遞出了橄欖枝，將會開出多年合約報價。
值得注意的是，伯坦斯這份合約將會包含脫逃條款，倘若他有機會重返NBA，合約將給予雙方退路。這將是伯坦斯自2016年以來再度回到歐洲聯賽。
今年2月伯坦斯被雷霆交易到黃蜂，到了休賽季黃蜂選擇將他裁掉。31歲的伯坦斯上季場均拿下6.7分1.2籃板1.4助攻，生涯則是7.7分2.4助攻2.1籃板，三分命中率達到39.6%，每場可以投進1.9顆三分球。
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