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NBA／獨行俠一年合約續留精神領袖 莫里斯邁向第14個賽季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
獨行俠續簽老將莫里斯。 路透社
獨行俠續簽老將莫里斯。 路透社

被視為獨行俠休賽季主要續約目標、也是休息室領袖的35歲前鋒莫里斯（Markieff Morris），確定將會以一份底薪合約續留，他也將邁入生涯第14個賽季。

曾在2020年隨湖人奪冠的莫里斯，生涯效力過太陽、巫師、雷霆、活塞、湖人、熱火、籃網、獨行俠等隊；上季他出賽26場，場均2.5分1.5籃板。雖然數據表現有限，但球團十分肯定他對於內部的貢獻。

上季殺進總冠軍賽的獨行俠，今夏除了引進湯普森（Klay Thompson）外，還簽下了馬歇爾（Naji Marshall）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）等，期盼能夠再次衝擊金盃。

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