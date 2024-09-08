NBA／英格倫缺席鵜鶘迷你訓練營 外媒揣測「不爽去」原因

鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）過往曾組織自主迷你訓練營，然而在日前球隊在加州舉行為期一周的迷你訓練營中，英格倫卻是缺席未參加，也引發外界諸多揣測。

一直以來都處於交易流言中的英格倫，目前處於合約最後一年，然而根據報導，鵜鶘球團顯然不願開給他一份頂級續約合約，也沒有特別積極尋求交易，加上他的價值在市場上也沒有太多迴響。這些都讓英格倫可能感到不滿。

鵜鶘已經分別和威廉森（Zion Williamson）、麥凱倫（C.J. McCollum）完成續約，更透過交易引進墨瑞（Dejounte Murray），加上墨菲（Trey Murphy III）未來也有資格簽下一份優渥的合約，鵜鶘不願為了英格倫背負沉重的薪資壓力。

《The Athletic》記者葛洛瑞（William Guillory）指出，鵜鶘不願開給英格倫想要的價碼，同時在勞資協議的限制下，許多球隊也會更加謹慎面對自由球員簽約，即便在交易市場上也有一些猶疑。在前景茫茫的情況下，英格倫的沮喪可想而知。