快訊

00915到底強什麼？漲幅所有高股息都望塵莫及！ 存股哥：00713的平價替代版

一到下午就犯睏想睡？專家教你如何有效率午睡為身體充電

水溶性維他命過量沒關係？權威期刊揭維他命C誘發急性腎損傷

NBA／英格倫缺席鵜鶘迷你訓練營 外媒揣測「不爽去」原因

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫缺席鵜鶘球員自主舉行的迷你訓練營。 美聯社
英格倫缺席鵜鶘球員自主舉行的迷你訓練營。 美聯社

鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）過往曾組織自主迷你訓練營，然而在日前球隊在加州舉行為期一周的迷你訓練營中，英格倫卻是缺席未參加，也引發外界諸多揣測。

一直以來都處於交易流言中的英格倫，目前處於合約最後一年，然而根據報導，鵜鶘球團顯然不願開給他一份頂級續約合約，也沒有特別積極尋求交易，加上他的價值在市場上也沒有太多迴響。這些都讓英格倫可能感到不滿。

鵜鶘已經分別和威廉森（Zion Williamson）、麥凱倫（C.J. McCollum）完成續約，更透過交易引進墨瑞（Dejounte Murray），加上墨菲（Trey Murphy III）未來也有資格簽下一份優渥的合約，鵜鶘不願為了英格倫背負沉重的薪資壓力。

《The Athletic》記者葛洛瑞（William Guillory）指出，鵜鶘不願開給英格倫想要的價碼，同時在勞資協議的限制下，許多球隊也會更加謹慎面對自由球員簽約，即便在交易市場上也有一些猶疑。在前景茫茫的情況下，英格倫的沮喪可想而知。

相關新聞

NBA／金塊綁定當家後衛！穆雷4年2.08億美元提前續約

根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，在經紀人透露之下，金塊與當家後衛穆雷（Jamal Murray）傳出已經達成提前續約協議，預計會簽下4年2.08億美元（約台幣66

NBA／庫明加秀金髮造型 波傑姆斯基不滿意2K能力值低

邁向生涯第4個賽季的庫明加（Jonathan Kuminga），近日「變髮圖強」換了一個金髮造型，引發網友不小的討論，甚至把他比作「百變小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。 Jonath

NBA／只剩柯瑞扛實力主唱 匿名教練：勇士像過氣搖滾樂團

儘管金州勇士仍試圖把握柯瑞（Stephen Curry）的最後黃金歲月，爭取在西區能走更遠，但在很多人眼中看來，這支曾經在8年內勇奪4冠的世紀級球隊，如今只是在餘暉中緩緩前進。 據《The He

NBA／英格倫缺席鵜鶘迷你訓練營 外媒揣測「不爽去」原因

鵜鶘鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）過往曾組織自主迷你訓練營，然而在日前球隊在加州舉行為期一周的迷你訓練營中，英格倫卻是缺席未參加，也引發外界諸多揣測。 一直以來都處於交易流言中的

NBA／柯瑞夫妻現身美網決賽 新科亞軍老公是鐵粉

美網賽程進入倒數階段，台灣時間今天凌晨進行的女單決賽，場邊眾星雲集，包括巴黎奧運奪金的NBA球星柯瑞（Stephen C...

NBA／看衰公鹿前景 巴克利：安戴托昆波需要提升技能包

密爾瓦基公鹿在2021年睽違50年贏得總冠軍後，聲勢和戰力不升反降，先是衛冕之路在第二輪搶7大戰慘敗塞爾蒂克，之後連續兩年都因傷病問題在首輪倒下，即便交易來里拉德（Damian Lillard）也難有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。