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NBA／柯瑞夫妻現身美網決賽 新科亞軍老公是鐵粉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞賢伉儷。 美聯社
柯瑞賢伉儷。 美聯社

美網賽程進入倒數階段，台灣時間今天凌晨進行的女單決賽，場邊眾星雲集，包括巴黎奧運奪金的NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）和F1名車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）都是座上賓，打進女單決賽的「地主希望」皮古拉（Jessica Pegula）還分享，丈夫和柯瑞有一個特別故事。

柯瑞今天和妻子一同現身紐約法拉盛公園，觀賞皮古拉和白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的女單決賽，皮古拉最終雖屈居亞軍，但她透露換場時只要抬頭就會看到名人，在這些各界有一席之地的觀眾前出賽，讓她感到十分榮幸。

柯瑞夫婦現身觀看美網比賽。 法新社
柯瑞夫婦現身觀看美網比賽。 法新社

皮古拉還分享，上個月巴黎奧運時，她從柯瑞身上獲得不少鼓舞，她的先生還有一段柯瑞的插曲。

「很有趣的故事，我的先生，他的『哀鳳』名稱就是柯瑞，因為他很愛柯瑞，所以如果你連到藍芽或是想AirDrop東西給他，會看到『柯瑞的手機』。」皮古拉笑說，先生有傳訊息來說柯瑞本尊到場讓他十分興奮，「我想說，拜託告訴我，你們告訴他手機的事情，他回說，喔我當然有說，我覺得這很酷。」

勇士球星柯瑞。 法新社
勇士球星柯瑞。 法新社

皮古拉的先生還回報，柯瑞很喜歡這個小故事，讓她狐疑回說：「真的嗎？還是他真的覺得你瘋了？我猜他覺得這真的很有趣。」

去年包辦田徑世錦賽男子100公尺、200公尺雙料金牌，今年奧運再摘下男子100公尺金牌的美國名將萊爾斯，和漢米爾頓並肩觀賽，兩人也是「星度」十足的場邊焦點。

F1車手漢米爾頓(右2)與田徑名將萊爾斯(左1)。 法新社
F1車手漢米爾頓(右2)與田徑名將萊爾斯(左1)。 法新社

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