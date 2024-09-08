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NBA／看衰公鹿前景 巴克利：安戴托昆波需要提升技能包

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(中)近兩年季後賽都面臨傷病問題 路透社
安戴托昆波(中)近兩年季後賽都面臨傷病問題 路透社

密爾瓦基公鹿在2021年睽違50年贏得總冠軍後，聲勢和戰力不升反降，先是衛冕之路在第二輪搶7大戰慘敗塞爾蒂克，之後連續兩年都因傷病問題在首輪倒下，即便交易來里拉德（Damian Lillard）也難有所突破。

礙於薪資空間壓力，公鹿今年夏天沒有太多資源可用，陸續引進了崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）、萊特（Delon Wright），看似加強了陣容深度，但在球評巴克利（Charles Barkley）眼中看來，公鹿在強敵環伺的東區戰場恐怕還是力有未逮，除非「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）能夠改變打法。

「我對公鹿完全不感興趣，」巴克利說，「安戴托昆波必須成為一位更好的球員，如果每一次都想仰賴1打5是行不通的。他需要成為更棒的球員。」

儘管還沒滿30歲的安戴托昆波打法還是力拔山兮氣蓋世，攻守數據依然漂亮，但近兩年季後賽他仍難逃傷病麻煩，一共只出賽3場，包括今年6場比賽都只能作壁上觀，只能眼睜睜看著公鹿提前放暑假。

隨著年齡增加，安戴托昆波單靠傲人的體能條件和身材優勢只會愈來愈難以用原本的打法吃遍天下，能否在外線投射上突飛猛進，或是展現更聰明的球風，與里拉德呈現更緊密的搭配，將會是他突破窠臼的兩大關鍵，當然這也是最艱難的突破點。

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