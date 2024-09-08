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NBA／金塊綁定當家後衛！穆雷4年2.08億美元提前續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷達成提前續約。 美聯社
穆雷達成提前續約。 美聯社

根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，在經紀人透露之下，金塊與當家後衛穆雷（Jamal Murray）傳出已經達成提前續約協議，預計會簽下4年2.08億美元（約台幣66.6億）的頂級合約，加上他在2024-25年賽季的薪資，總價值達到5年2.44億美元。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）隨後跟進了報導，提出穆雷的合約細節，除了新賽季年薪3600萬美元外，這筆4年合約起薪為4640萬美元，之後分別是2026-27賽季是5010萬美元，2027-28賽季是5380萬美元，2028-29賽季是5750萬美元。

如此一來，金塊在2025-26年賽季有合約的13人，其總薪資將超過豪華稅1090萬美元，低於豪華稅第二道限制780萬美元。而這一年球隊的重要自由球員是鋒線悍將葛登（Aaron Gordon）。

穆雷曾因前十字韌帶撕裂傷導致2021-22年賽季報銷，但隔年回歸就幫助贏得隊史第一座總冠軍；穆雷是聯盟史上多次在季後賽攻下至少50分的8名球員之一，而他上季也以場均6.5次助攻創下生涯新高。

根據《ESPN》數據統計，上季聯盟共有3人場均拿到至少20分6助攻外加4成三分命中率，穆雷就是其中之一。

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