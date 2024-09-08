NBA／質疑溫班亞瑪真實統治力 歐尼爾：太過依賴跳投

擁有超凡身體條件與天賦的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），新秀年就繳出不俗成績，被視為未來聯盟的看板球星之一，甚至認為他可能會統治聯盟。

不過傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）卻是對於溫班亞瑪的打法有所質疑，認為他太過依賴跳投，這恐怕會讓他無法真正統治比賽。

「溫班亞瑪是非常出色的球員，但我真的不認為你靠著大量跳投就可以在比賽佔有主導優勢。」歐尼爾表示。

歐尼爾強調，籃球場上的真正統治力取決於強大的禁區發揮，也暗示著溫班亞瑪的打法可能會限制住他的天賦潛力。

「他是一名7呎5吋高的內線長人，但當他太過依賴跳投，狀態總會起伏。他確實是一名很優秀的球員，我祝福他一切順利。」歐尼爾說。

溫班亞瑪在新秀年繳出場均21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截，贏得聯盟阻攻王，並全票奪下年度最佳新秀。投籃命中率為46.5%，三分命中率32.5%。

雖然很多專家認為，溫班亞瑪有可能會成為杜蘭特（Kevin Durant）升級版的新世代終極長人，足以改變籃球比賽面貌；不過歐尼爾所提出的批評似乎也反映出傳統長人派的想法，認為能否完全掌控禁區才是球員能夠取得長期成功的關鍵。