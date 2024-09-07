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NBA／庫明加秀金髮造型 波傑姆斯基不滿意2K能力值低

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫明加(左)與波傑姆斯基。 美聯社
庫明加(左)與波傑姆斯基。 美聯社

邁向生涯第4個賽季的庫明加（Jonathan Kuminga），近日「變髮圖強」換了一個金髮造型，引發網友不小的討論，甚至把他比作「百變小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。

上季表現破繭而出的庫明加，今夏除了持續積極苦練外，在個人生活方面也有一些改變，除了在造型和時尚品味下功夫，他也讓自己的生活更加情趣，乘船出海、享受音樂和美食等，展現球場外的新面貌與自信。

連勇士相關媒體也為庫明加的改變下了評語：「煥然一新的庫明加，將讓聯盟其他球隊感到恐懼。」顯然這位24歲的大男孩，勢必要在球場上承擔更多責任。

至於勇士陣中另一位值得期待的小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），近期則是對於自己在《NBA 2K25》裡面的能力值僅79感到不滿，還在社群上發文，引來球迷熱議。

在勇士球員裡面，波傑姆斯基的能力值排名第4，僅次於柯瑞（Stephen Curry）的95、格林（Draymond Green）的83、庫明加的80，與新加盟的希爾德（Buddy Hield）並列，甚至贏過維金斯（Andrew Wiggins）的78。

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