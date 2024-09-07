NBA／「豆總」持槍認罪！朗多獲180天緩刑 無須入獄
現年37歲的前NBA球星「豆總」朗多（Rajon Rondo），今年年初因非法持有槍枝、吸毒工具及大麻遭到警方逮捕，如今他認罪其中持槍罪名，獲得緩刑，無須入獄。
根據協議指出，朗多承認非法持槍，至於另外兩項指控則是撤銷。朗多被判180天的緩刑，並且支付相關費用，不需要入監服刑。
朗多是在今年1月於印第安納被警方攔下，因為警察在處理交通事故時，聞到大麻的味道。警方發現朗多持有一把槍和吸毒工具，隨後朗多被帶到當地監獄，交了保釋金。朗多曾在2022年被一名女子指控持槍威脅，她也申請緊急保護令，朗多則被禁止持有槍枝至今。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言