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NBA／「豆總」持槍認罪！朗多獲180天緩刑 無須入獄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
朗多無需面臨牢獄之災。 美聯社
朗多無需面臨牢獄之災。 美聯社

現年37歲的前NBA球星「豆總」朗多（Rajon Rondo），今年年初因非法持有槍枝、吸毒工具及大麻遭到警方逮捕，如今他認罪其中持槍罪名，獲得緩刑，無須入獄。

根據協議指出，朗多承認非法持槍，至於另外兩項指控則是撤銷。朗多被判180天的緩刑，並且支付相關費用，不需要入監服刑。

朗多是在今年1月於印第安納被警方攔下，因為警察在處理交通事故時，聞到大麻的味道。警方發現朗多持有一把槍和吸毒工具，隨後朗多被帶到當地監獄，交了保釋金。朗多曾在2022年被一名女子指控持槍威脅，她也申請緊急保護令，朗多則被禁止持有槍枝至今。

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