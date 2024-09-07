NBA／只剩柯瑞扛實力主唱 匿名教練：勇士像過氣搖滾樂團

儘管金州勇士仍試圖把握柯瑞（Stephen Curry）的最後黃金歲月，爭取在西區能走更遠，但在很多人眼中看來，這支曾經在8年內勇奪4冠的世紀級球隊，如今只是在餘暉中緩緩前進。

據《The Heavy》記者布爾佩特（Steve Bulpett）的報導，有一位匿名教練在接受採訪時直言，勇士就像是一個仍在巡迴演出卻已經不復當年風光的搖滾樂團。

「勇士就像那些仍在巡演的樂團。他們還擁有他們的主唱，他依然具備高水準的實力可以表演，但這支樂團已經不再是以前的樂團了，已經有好幾年沒有發行過熱門唱片。」該教練巧妙比喻道。

這位教練提到的主場莫過於剛奪下奧運金牌的柯瑞，他在最後兩場關鍵戰役的演出依然證明自己是當今最好的球星之一。2022年勇士能在不被看好下一舉擊敗塞爾蒂克奪冠，幾乎也是仰賴柯瑞的驚人表現。

「勇士贏得那座總冠軍，現在看起來更像是一種終身成就獎。他們擁有豐富經驗和專業素養，而當時的塞爾蒂克還沒有準備好應對這些。」

勇士今夏走了冠軍元老湯普森（Klay Thompson）和老指揮官保羅（Chris Paul），引進了希爾德（Buddy Hield）、安德森（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等，側翼後場深度或許還有競爭力，但禁區戰力的缺陷依舊無解，在先前《ESPN》的季前預測中，勇士被認為進不了西區季後賽。