NBA／騎士端上一年合約 簽回老將中鋒湯普森

克里夫蘭騎士宣佈將和33歲老將湯普森（Tristan Thompson）簽下一年合約，將發揮老將價值並擔任雙塔艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）的替補。

湯普森在克里夫蘭待了9年後，後續接連輾轉塞爾蒂克、國王、溜馬、公牛等隊，在上季重返騎士。湯普森上季曾因禁藥問題遭禁賽25場，累積出賽49場，場均3.3分3.6籃板。

騎士上季取得48勝34敗，名列東區第4種子；季後賽首輪和魔術血戰7場，靠著主場優勢過關，但第二輪面對強大的綠衫軍，5場就買單出局。

今年休賽季，騎士先後與三大主力米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里、艾倫完成續約，基本上以原班人馬姿態繼續征戰下賽季。