NBA／灰熊「Exhibit 10」合約簽4球員 河村勇輝追逐夢想

灰熊官方正式宣佈，將與172公分的日本國家隊主力後衛河村勇輝（Yuki Kawamura）簽下「Exhibit 10」合約，此外一同簽約的還包括奈及利亞裔的後衛歐尼（Miye Oni）、來自巴西的前鋒佩雷拉（Maozinha Pereira）和北卡出身的6呎11吋長人巴柯特（Armando Bacot）。

挾著去年世界盃大放異彩的驚人表現，早在今年巴黎奧運開打之前，就傳出河村勇輝將與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。而在奧運會上面對世界菁英，河村勇輝持續展現他的驚人鬥志和技術能力，平均攻下20.3分7.7助攻3.3籃板，更差點隻手翻掉地主法國隊，可說是震驚世界籃壇。

河村勇輝當時在確定獲得灰熊邀約時，曾在記者會上表示，對於能夠得到好幾支NBA球隊的邀約，他感到非常高興也很驚訝，但他表示自己能夠下定決心去挑戰NBA，都要感謝很多人包括橫濱海盜隊的支持、以及所有球迷。

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ウエインズトヨタ神奈川presents

河村勇輝選手 出港式

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「為了實現夢想，我會持續努力拚搏，每一天都追求進步成長。」河村勇輝說道。

「Exhibit 10」合約是非保障的最低薪資合約，不會佔據球隊薪資空間，倘若該球員最後進入球隊例行賽大名單中，將有機會轉為雙向合約。如果被球隊裁掉，但還是和發展聯盟球隊簽約，並且留隊至少60天，最高可以拿到7萬7500美元的獎金。

對河村勇輝來說，接下來更艱難的挑戰便是要在訓練營爭取上場機會，很可能要面臨比前輩渡邊雄太在美國打拚更嚴酷的處境，不斷尋求可能的機會，對於在日本職籃已經年薪破億日圓的他來說，都是很艱難的旅程。