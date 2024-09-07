NBA／柯瑞戴奧運金牌在納斯達克敲鐘 喬丹之後第一人

酷愛高爾夫運動的柯瑞（Stephen Curry）日前戴著他的巴黎奧運金牌前往納斯達克交易所進行敲鐘儀式，成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後第2位達此成就的NBA球員。

柯瑞和多位投資人一同創辦了「Underrated Golf」這個高爾夫團隊品牌，希望提供更多弱勢運動員和學生運動員更好的機會，培養下一代高爾夫人才。柯瑞在高爾夫運動的貢獻也獲得世界高爾夫名人堂的肯定。

喬丹曾在2021年前往納斯達克交易所，為自己投資的企業Sportradar成功上市敲鐘。當時其企業掛牌首日收盤價27美元，市值達79億美元。

柯瑞日前才和勇士完成一年6260萬美元的延長合約，成為NBA史上第3位薪資收入破5億美元的球星。