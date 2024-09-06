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WNBA／史上第一位菜鳥獲選！克拉克榮膺單月最佳球員
怪物新秀克拉克（Caitlin Clark）本賽季在WNBA掀起旋風，初入聯盟第1年就寫下多項紀錄，而今她的榮耀事蹟再添一項，就是聯盟史上首位獲選單月最佳球員的菜鳥球員。
克拉克整個賽季寫下了不少新秀紀錄，包含菜鳥年就繳出大三元、單場19次助攻以及三分球與助攻數寫下菜鳥新高，持續高檔的表現獲選了東部的單月最佳球員，《CBS》報導指出，這是WNBA從2010年設立獎項以來，史上首位獲選單月最佳球員的菜鳥。
除了獲選東部8月最佳球員外，克拉克也理所當然地成為了8月的最佳新秀，這是她本賽季第3次獲得單月最佳新秀殊榮。克拉克8月份也帶領印第安納狂熱打出好成績，單月6場比賽拿下5勝，並且確定收下今年季後賽門票。
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