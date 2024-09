WNBA／史上第一位菜鳥獲選！克拉克榮膺單月最佳球員

Caitlin Clark Last 8 games:



24 PTS 10 AST 10 REB 3 STL

28 PTS 4 REB 12 AST

31 PTS 4 REB 12 AST

19 PTS 5 REB 5 AST

19 PTS 7 REB 7 AST

29 PTS 5 REB 10 AST

23 PTS 5 REB 9 AST

23 PTS 5 REB 8 AST



Second career triple double as a rookie 🔥🔥🔥



