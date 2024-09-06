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NBA／批評主流媒體圍繞勇士湖人 巴克利：我早就說過他們很爛

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利不解為何湖人與勇士一直受到關注。 美聯社
巴克利不解為何湖人與勇士一直受到關注。 美聯社

近期退役NBA球星巴克利（Charles Barkley）受訪時談到了近期聯盟的媒體生態變化，特別提到人氣球隊湖人勇士，巴克利表示不理解為何大家都要繞著這2支球隊打轉，並且說早就講過這兩支球隊實力不佳。

巴克利直言：「我不知道你們現在是否在看我們的節目，但從去年開始，我就已經發表過一些看法，就是針對很多像ESPN這樣的小丑們。」 ，「最近3個月以來，包括ESPN在內很多媒體一直在問，湖人和勇士是有競爭力的隊伍嗎？可是半年前我就說過，這2支球隊都很爛。」

巴克利的毒舌持續發威：「但我一直在思考，為什麼你們還在報導他們？還在問他們是否是競爭者？為什麼你們一直在告訴我們湖人和勇士很強。但他們都太差了。想想他們在季後賽被擊敗的樣子吧。」

巴克利再度提起了上賽季勇士在附加賽被淘汰以及季後賽湖人輸給金塊這兩場敗仗。他認為新賽季近在眼前，這2支球隊確實不再是那麼值得關注的對象了。

勇士 巴克利 湖人

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