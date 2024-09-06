NBA／遭歐尼爾嗆「史上最爛」 戈貝爾反擊：別這樣刷存在感

退役球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前公開表示，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）是史上最爛的NBA球員，連西蒙斯（Ben Simmons）也掃到颱風尾，被評為「廢物」，此言一出引起熱議，戈貝爾也做出回擊。

歐尼爾解釋，戈貝爾差勁的地方，在於他簽了2.5億美元（約79.9億新台幣）的合約，但卻沒有展現出該有的價值，歐尼爾以自己為例，自己有走路不順與脖子不靈活等症狀，都是自己在球員時期為了對得起自己的合約奮力拚戰而留下的後遺症，他無法尊重拿了大約卻拿不出表現的人，還說道：「如果你簽下一份2.5億美元合約，要給我看出2.5億的實力。」甚至放話，如果自己42歲還在打NBA的話，也可以繳出和戈貝爾一樣的數據。

It is sad to see someone that has accomplished as much as you did @SHAQ both in sport and business still be triggered by another man’s finances and accomplishments. I get the entertainment part but unlike other folks, you don’t need that stuff to stay relevant. https://t.co/KPHs2VmfIb — Rudy Gobert (@rudygobert27) 2024年9月5日

對此戈貝爾在X上發文開酸，表示像歐尼爾這種在運動圈與商業界都有所作為的人，還會被其他人的財富與成就激怒，真的很可悲，「我懂娛樂圈的生態，但你跟其他人不同，你並不需要講這些話來刷存在感。」