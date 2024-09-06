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NBA／金塊現裂痕？ 美媒爆料教練團與管理層想法分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊總教練馬龍遭媒體爆料與管理階層出現嚴重分歧。 美聯社
金塊總教練馬龍遭媒體爆料與管理階層出現嚴重分歧。 美聯社

根據知名記者洛威（Zach Lowe）爆料，有傳言指出金塊教練團，或至少是教頭馬龍（Michael Malone）與管理層意見相左，衝突程度是在NBA裡很少見的狀況。儘管洛威沒有詳細指出金塊教練團與制服組衝突的細節，不過美媒推測，應該與球隊補強不力有關係。

今年休賽季，金塊未能留下陣中大鎖「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），同時在陣容補強上並不積極，今年夏天最大的兩筆補強，是分別簽下了35歲的「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以及長人薩里奇（Dario Saric）。

衛少將在下賽季將與約柯奇（Nikola Jokic）攜手在金塊打拼。 美聯社
衛少將在下賽季將與約柯奇（Nikola Jokic）攜手在金塊打拼。 美聯社

金塊在上賽季季後賽第2輪鏖戰7場敗給灰狼，普遍被認為是陣容深度不足，而今年休賽季卻未見管理層大動作加強陣容，甚至連陣中主力穆雷（Jamal Murray）的延長合約，至今都還未談成。戰力的缺口與消極補強被媒體認為是馬龍與管理層出現的原因。

目前也出現馬龍可能會遭到解雇的傳言，目前他的合約會到2026-2027年賽季結束。即將年滿53歲的馬龍，2015年接下金塊兵符，經過前3季的蟄伏後，隨後連6季都順利取得季後賽門票，更在2022-23年球季順利搶下總冠軍，上季也打進西區準決賽，才被灰狼以4勝3敗戰績淘汰出局。

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