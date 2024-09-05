NBA／誰是聯盟最爛球員？歐尼爾：戈貝爾、西蒙斯也是廢物
名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日上播客節目，被問到誰是聯盟最爛球員，他認為是灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），還表示西蒙斯（Ben Simmons）也是廢物。
面對主持人提問，歐尼爾馬上回答戈貝爾，還說西蒙斯也是廢物，他解釋，「如果你簽下一份2.5億美元合約，要給我看出2.5億的實力。」
歐尼爾球員時期拿過1.2億美元合約，退休後出現打籃球造成的後遺症，他說，「我現在走路很奇怪，沒辦法扭動脖子是有理由的，因為我為1.2億盡全力。像他們那種傢伙，因為薪資空間上漲，賺一堆錢卻不會打球，我不尊重這樣的人。」
日前「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也批評戈貝爾不配拿這麼多FMVP。獨行俠隊中鋒萊夫利（Dereck Lively II）與前隊友平森（Theo Pinson）最近舉辦訓練營，被學員問「領高薪就能上場嗎？」平森舉例戈貝爾與獨行俠交手時沒理由上場，萊夫利也回「Zero（零）」附和平森的言論。
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